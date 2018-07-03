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/ 100 квадратных метров пухового «ковра» загорелись на северо-западе

100 квадратных метров пухового «ковра» загорелись на северо-западе

В МЧС просят не жечь пух, чтобы избежать трагедии.
сегодня в 10:50
  |  Общество

Начало июля в Челябинске оказалось «пушистым»: улицы покрылись тополиным пухом. Обычно от него спасали дожди и прохладная погода. Пух прибивало к земле, он отсыревал. В этом году в областном центре жарко, и от повсеместно летающего пуха челябинцы начали избавляться самостоятельно, взяв в руки спички и зажигалки.

Только вчера, 2 июля, на северо-западе зафиксировали два крупных пожара. Очевидцы утверждают, что дымом заволокло даже соседний Свердловский проспект. На улице Цинковой горел пух на площади 100 квадратных метров. Пожарным удалось быстро сбить пламя. В то же время поступил вызов на улицу Отрадная — там площадь горения пуха была меньше, но пламя могло распространиться, если бы пожарных не вызвали своевременно.

В силу своей природы пух может воспламеняться даже от небольших источников горения, как, например, непотушенные окурки сигарет или отлетевший пепел костра. Как показывает статистика, огонь через пух с огромной скоростью преодолевает огромные расстояния. Ежегодно во время выпадения тополиного пуха в Челябинской области происходит несколько тысяч возгораний и причиной этого зачастую является человеческий фактор. В результате кто-то остается без жилья, а кто-то погибает. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

В ведомстве напоминают: воспламенения пуха можно избежать, если соблюдать простые правила:

  • тушить окурки и выбрасывать их только в урну;

  • не разводить костры вблизи скопления пуха и тополей;

  • запретить детям играть со спичками и зажигалками, не оставлять малышей без присмотра;

  • ежедневно убирать мусор со своей территории и спрыскивать ее водой;

  • не допускать скопления пуха возле электроприборов, в различных нишах.

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Комментарии

Y77
12:33, 03.07.2018
Ну поливали бы тогда эти ковры, нет будут ждать пожара со словами "мы же предупреждали..."

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