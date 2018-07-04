/ Три молодых аргаяшца спасли пожилых супругов на ночном пожаре

Пожарные спасли только баню и хозпостройки в горящем дворе.

В деревне Новый Миасс три местных жителя спасли из огня пожилую пару. Пока пенсионеры спали, пристроенный к дому гараж неожиданно загорелся. Это увидели проходившие мимо молодые люди, один из которых несовершеннолетний. Забежав в дом, друзья вывели пенсионерку и ее супруга на улицу, и даже вернулись за документами, хотя крыша дома уже горела.

Молодые люди вытащили документы, электротехнику и ценные вещи. Когда они вышли из горящего дома, в гараже произошел взрыв газового баллона. Прибывшие пожарные, сразу же локализовали пожар, отстояв баню и хозяйственные сараи, примыкающие к жилому дому. К сожалению, дом спасти не удалось. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МЧС по Челябинской области.

На пепелище остались обгоревшие стиральная машина и мотоцикл, раковина, части кирпичной стены.

Предварительно, пожар начался из-за аварийной работы электропроводки. Причина будет названа позже. Сейчас ведется доследственная проверка.