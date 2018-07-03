/ Постройка на территории наркодиспансера ГУФСИН выгорела в Бакале

Огонь возник в свинарнике.

В ночь на 3 июля на территории лечебно-исправительного учреждения Бакала произошел пожар. Огонь возник в свинарнике. Сообщение о ЧП на территории режимного объекта поступило на пульт в 2:52 часа. Возгоранию был присвоен ранг № 2 в связи с большой площадью.

В 3:10 огонь был локализован, открытое горение было ликвидировано в 3:25 минут. Угрозы распространения на жилые здания не было. Расстояние до жилых корпусов — 100 метров. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Отметим, что тушением огня в наркодиспансере занимался 41 человек с использованием 12 единиц техники. Погибших и пострадавших в результате произошедшего нет.