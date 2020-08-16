Пожар в квартире в многоэтажке произошёл в Златоусте

Огонь нанёс значительный урон помещению.

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Пожар в одной из квартир в многоэтажном доме произошёл сегодня утром, 16 августа, в Златоусте. На месте работали сотрудники городского пожарно-спасательного гарнизона. Подробнее о происшествии сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Возгорание произошло на первом этаже дома, расположенного на улице 50 лет Октября. Прибыв на место, пожарные обнаружили горение вещей б/у на площади 20 квадратных метров. Специалисты сразу же разделились на две группы: одна приступила к тушению огня, а другая эвакуировала из опасной зоны жильцов дома. Всего из здания вывели 9 человек, четверо из которых — дети.

«В короткий срок пожар был локализован, а затем ликвидирован. Его площадь составила 20 квадратных метров. Огнем уничтожена внутренняя отделка квартиры, вещи и мебель б/у. Пострадавших в результате пожара нет. На его ликвидации работали 22 человека личного состава и 6 единиц техники»,— уточнили в ведомстве.

На данный момент причины пожара неизвестна. Все обстоятельства устанавливают сотрудники отдела дознания.