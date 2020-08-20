Жильцы дома на Тургенева в Златоусте не нашли крыши над одной из квартир

Ранее в этом здании на мальчика упала доска.

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Жители дома на Тургенева, 3 в Златоусте, где ранее на ребёнка упал потолок, вновь пожаловались на разрушение здания. На этот раз они обнаружили протечку над квартирой. Обследование показало, что над жилплощадью отсутствует крыша.



«Я позвонила в управляющую компанию, но мне сказали, что акт смогут составить лишь в пятницу, а по поводу протечки велели отправляться туда, где я заказывала натяжные потолки. Что я должна была делать, если бы их прорвало? Я была бы вынуждена оплачивать ремонт соседям снизу»,— рассказала жительница дома Екатерина Микляева.

На проблемы дома ранее обращали внимание общественники из организации «Гражданский патруль». Именно они рассказали о разрушениях здания на Тургенева. Меж тем, в администрации Златоуста заявили, что износ здания составляет 38%. Помимо этого, от обслуживания дома отказалась управляющая компания, а жители намеренно не платят по счетам, чтобы добиться переселения.

«3 сентября будет проведено общее собрание собственников по выбору новой управляющей компании. В региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области ремонт кровли, канализации, фасада данного дома запланирован на 2025 — 2027 годы. Долг по текущему ремонту общего имущества МКД составляет 360 000 рублей. Задолженность по жилищно-коммунальным услугам — 1 900 000 рублей»,— сообщили «Первому областному» в администрации Златоуста.

Отметим, что ситуацию с домом на Тургенева обсуждали на региональном уровне. Вопрос в ходе визита в Челябинскую область затронул полпред Николай Цуканов. На данный момент назначена жилищная комиссия. Она может признать дом аварийным, в этом случае жильцам предоставят квартиры из маневренного фонда.