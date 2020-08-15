Пожар едва не произошёл в поликлинике в Челябинской области

Спасатели выезжали на место ЧП по повышенному номеру сложности.

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Накануне пожарные Копейского гарнизона получили сообщение о задымлении в здании поликлиники в посёлке Старокамышинск. Поскольку больница является социальным объектом, где одновременно может находиться большое количество людей, спасатели выехали отправились к месту по повышенному номеру сложности.

«В ходе проведения разведки возгорание не обнаружено. При выяснении обстоятельств пожарные узнали, что на третьем этаже проводились газосварочные работы по демонтажу оборудования. В настоящее время на месте работают сотрудники отделения дознания по выяснению всех обстоятельств»,— рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Пострадавших в результате ЧП нет: ещё до прибытия пожарных сотрудники поликлиники эвакуировали из здания 51 человека. Больница работает в штатном режиме.

Однако сотрудники МЧС озабочены подобным происшествием. Совсем недавно во время проведения огневых работ произошёл пожар в четвёртом корпусе челябинской городской больницы № 1, который своевременно потушили. А ведь на социальных объектах такие работы должны проводиться особенно осторожно.

Сотрудники МЧС призывают ответственных уделять особое внимание подготовке к проведению пожароопасных работ и быть предельно осторожными, ведь огонь распространяется максимально быстро, а ядовитый дым, приводящий к смерти, — ещё быстрее.