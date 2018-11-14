/ Пожар в Кунашакском районе унес жизни двух пенсионеров

Точную причину возгорания выясняет следственный комитет.

Пожилые мужчина и женщина погибли из-за пожара в поселке Усть-Багряк Кунашакского района. Частный дом загорелся в ночь с 13 на 14 ноября. Когда пожарные приехали на место происшествия, дом уже горел по всей площади, а пламя охватило надворные постройки.

На месте было организовано тушение пожара: на помощь сотрудникам противопожарной службы области прибыли бойцы 65-й пожарно-спасательной части. Заправка автомобилей водой осуществлялась на реке, в 150 метрах от места происшествия. Огнеборцам удалось локализовать пожар на площади 150 м², предотвратив угрозу дальнейшего распространения огня. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МЧС Челябинской области.

Всего на тушение огня были задействованы 28 человек и 10 единиц техники. При проведении проливки территории на месте тушения пожара были обнаружены тела. МЧС организовало проверку инцидента. По предварительной версии, в сгоревшем доме проживала семья, которая вела асоциальный образ жизни.

Проверку по факту пожара инициировал и следственный комитет России. Как рассказали сайту «Первый областной» в ведомстве, сейчас устанавливаются все причины происшествия.

По предварительным данным, пожар произошел из-за неисправности электропроводки. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. — рассказали сайту «Первый областной» в следственном управлении СК России по Челябинской области.

Отметим, точную причину возгорания также выясняют специалисты испытательной пожарной лаборатории и начальник управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по региону.