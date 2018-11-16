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/ Загоревшийся диван едва не стоил жизни мужчине и его маленьким внукам

Загоревшийся диван едва не стоил жизни мужчине и его маленьким внукам

Трех пострадавших увезли на «скорой».
сегодня в 14:29
  |  Происшествия
Из квартиры в Ленинском районе пожарные эвакуировали мужчину и двух маленьких братьев. К приезду сотрудников МЧС помещение успело заполниться дымом. Чтобы продукты горения не оказались в подъезде, в квартиру проникали через окно. Дети находились в одной комнате, а мужчина 1949 года рождения — в соседней. Они успели надышаться углекислым газом, а потому немедленно были переданы сотрудникам «скорой».

Двухгодовалый ребенок отправлен в медицинское учреждение, пятилетнему ребенку и мужчине пожарные до прибытия «скорой помощи» проводили реанимационные мероприятия. Пострадавшие пришли в сознание и были направлены в лечебные учреждения. С родственниками пострадавших работают психологи МЧС России. Огнеборцы обнаружили очаг пожара площадью 1 квадратный метр на диване, установленном в одной из комнат трехкомнатной квартиры. Причину пожара предстоит выяснить сотрудникам отделения дознания. Со слов соседей, хозяин квартиры — пострадавший мужчина — курил и выпивал. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Сотрудники ведомства отмечают, что престарелые бабушки и дедушки не могут обеспечить должную безопасность ребенку, а потому их нельзя оставлять одних.

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