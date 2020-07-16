Пожар в городском бору Челябинска локализован

В МЧС рассказали подробности возгорания.

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МЧС объявили локализацию пожара в Челябинском городском бору, который вспыхнул сегодня, 26 июля, днём. Сдержать огонь удалось в 13:00, сообщила пресс-служба ведомства. Помимо пожарных на месте тушения работают и лесники.



«Локализация объявлена в 13:00, на месте работают лесники, 2 автомобиля и пожарные, 1 автоцистерна. Горит подстилка из сухих иголок, площадь, предварительно, 850 квадратных метров, ничему не угрожает»,— прокомментировали «Первому областному» в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Напомним, о пожаре в городском бору Челябинска стало известно сегодня, 16 июля. Там горит трава. В МЧС утверждают, что огонь не угрожает местным жителям.

Возгорание в лесах происходят по всей территории Челябинской области. Одной из причин возникновения огня специалисты называют аномальную жару, которая установилась на Южном Урале в последние 2 недели. Синоптики сообщают, что знойная погода никуда не денется и в будущие выходные. Они прогнозируют температуру до плюс 38 градусов Цельсия.