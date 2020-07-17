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Масштабный пожар в Калининском районе Челябинска попал на кадры видеозаписи. Очевидцы прислали ролик в редакцию «Первого областного». На записи видно, как из-за бетонного забора поднимаются языки пламени, а в небо уплывают клубы густого черного дыма.
«Горит что-то возле завода „Кнауф“, возможно, это горит масло», — сообщили «Первому областному» очевидцы происшествия.
В ГУ МЧС России по Челябинской области сообщили, что бойцы уже направились на происшествие и уточнили адрес возгорания.
«Уже выехали, по адресу улица Валдайская, 13. Других подробностей пока нет», — подчеркнули в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.
Подробности происшествия выясняются. Видеозапись с места происшествия можно посмотреть здесь.