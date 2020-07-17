Дизельное топливо могло храниться в горящем складе на Валдайской

Сейчас на месте пожара работают пять автоцистерн МЧС.

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В данный момент на улице Валдайской, 13а в Челябинске продолжает гореть производственный цех. Как удалось выяснить «Первому областному», в данном здании находилась лесопилка и склад с нефтепродуктами.

«Там сейчас горит отработка масла», — сообщили в пресс-службе МЧС России по Челябинской области.

Корреспондент медиахолдинга ОТВ Елизавета Болдырева находится на месте пожара. Она сообщает, что в данный момент на тушение пожара приехали пять автоцистерн.

«Стоя на месте рядом с пожаром, я вижу пять машин МЧС. Еще одна находится рядом — оперативная группа. Стоят около 10-15 человек очевидцев или кто-то из сотрудников склада. Также приехала полиция», — сообщила Елизавета.

Также один из очевидцев поделился, что на складе, где сейчас происходит пожар, хранилось дизельное топливо, и именно оно горит.

В данный момент не ясно, находились ли в горящем складе люди на момент возгорания. Очевидцы сообщают о том, что там их всегда было очень мало.

Отметим, что о пожаре уже в курсе в региональном Минэкологии. Замминистра Виталий Безруков отметил, что к месту возгорания уже направлена передвижная лаборатория для проведения замеров на границе с жилой зоной.

Напомним, пожар на Валдайской, 13а в Челябинске начался сегодня днем, 17 июля. Черный столб густого дыма виден практически из любого места города. На данный момент подробности происшествия выясняются.