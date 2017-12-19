/ «Нива» и частный дом стали «жертвами» ночного пожара в Ленинском районе

Хозяева дома вовремя покинули помещение.

Накануне ночью в Ленинском районе Челябинска произошел пожар в частном доме. Огнем оказалось охвачено жилое помещение и примыкающий к нему гараж. Хозяева проснулись вовремя, пламя только начинало подниматься из пристроя в жилую часть через окно. Прибывшее на место пожарное подразделение незамедлительно приступило к ликвидации огня.



Позднее обнаружение пожара, чему послужило ночное время суток, позволило пламени проникнуть и на чердачное помещение. В результате пожара сгорел пристрой-гараж и находящийся в нем легковой автомобиль «Нива-Шевроле», лестничный марш дома, ведущий на второй этаж, и часть деревянной обрешетки кровли на площади 10 квадратных метров. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МЧС России по Челябинской области.



Отметим, что сейчас причина возникновения огня устанавливается. Предварительной версией стало короткое замыкание электропроводки в пристроенном помещении гаража.