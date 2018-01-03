Один человек погиб в результате пожара в челябинской бане

По предварительной версии, мужчина получил отравление угарным газом.



Начало года для пожарных челябинского гарнизона началось с трагедии. В одном из садовых товариществ погиб человек. Мужчина находился в бане один, когда после долгой работы печь пошла трещинами. Самостоятельно выбраться погибший не смог.



При ликвидации пожара в домике садового товарищество «Надежда» было обнаружено тело мужчины. По всей видимости, мужчина получил отравление угарным газом, потерял сознание, обгорел. Как и в предыдущих случаях, причиной трагедии, по одной из версий, стал перекал печи, которой погибший обогревался. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МЧС России по Челябинской области.



Отметим, что в 2018 году челябинцы уже 10 раз обратились за помощью к спасателям. Большая часть пожаров происходит в частном секторе.