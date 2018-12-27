/ Елочная гирлянда могла стать причиной смерти трех южноуральцев

Разобраться в обстоятельствах трагедии потребовал Борис Дубровский.

Трое жителей села Еманжелинка погибли в пожаре, случившемся сегодня, 27 декабря. Среди погибших — не только взрослые, но и 7-летний ребенок. В причинах страшной трагедии потребовал разобраться Борис Дубровский.

Создана комиссия, в которую вошли заместитель губернатора и министр социальных отношений. Задача комиссии — выехать на место трагедии, разобраться в причинах. Виновные должны быть определены и наказаны. — заявил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Как стало известно «Первому областному», сообщение о возгорании на центральный пункт Копейского пожарно-спасательного гарнизона поступило в 00:14. Прибывшие на место пожара бойцы 39-й пожарно-спасательной части обнаружили полыхающий деревянный дом. Огонь удалось остановить только в 1:30.

Сообщение о пожаре поступило от соседки из дома напротив. Она заметила горение веранды дома и вызвала сотрудников МЧС. В этот момент окно в доме разбилось изнутри, в окно выглянул 16-летний сын хозяйки с криком «пожар!». Проходившие мимо двое мужчин помогли подростку выбраться из дома. Они попытались забраться внутрь, но задымление было слишком плотным. Мужчины стали звать тех, кто находится внутри, в надежде, что кто-то выберется на голос. К сожалению, никто не отозвался. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-центре ГУ МЧС России по Челябинской области.

Сотрудники МЧС уже проводят работу по выяснению всех причин произошедшего. По их версии, пожар мог случиться из-за короткого замыкания. Кроме того, к расследованию дела подключился следственный комитет.

По предварительным данным, пожар произошел из-за возгорания елочной гирлянды. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. — отметили в СУ СКР по Челябинской области.

Добавим, в ходе дознания сотрудники МЧС выяснили, что проживающая в доме семья была неблагополучной, однако в этом году ее статус был изменен на положительный. Хозяин дома — инвалид. Его дочь и двое внуков проживали вместе с ним. Сейчас на месте пожара работает испытательная лаборатория и психологи МЧС России.