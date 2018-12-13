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/ Пожар в недостроенном торговом павильоне сняли очевидцы

Пожар в недостроенном торговом павильоне сняли очевидцы

Огонь угрожал «зацепить» автомобили, стоявшие в 4 метрах от горящего здания.
сегодня в 14:32
  |  Происшествия
В ночь на четверг, 13 декабря, на центральный пульт пожарной связи Челябинска поступил звонок: в неэксплуатируемом здании на улице Игуменка произошел пожар. Приехав на место пожара, сотрудники МЧС обнаружили открытое горение на площади около 20 квадратных метров.

Однако сразу приступить к тушению очага пожарным не удалось — здание находилось под напряжением в 380 вольт. Огнеборцы передали сообщение в энергослужбу которая направила на пожар свое подразделение.

В ожидании отключения высокого напряжения на объекте пожарно-спасательные подразделения предприняли меры по защите расположенных поблизости строений, предотвращая угрозу распространения огня. Таким образом, было предотвращено возгорание грузового автотранспорта, расположенного на организованной стоянке в непосредственной близости. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Отметим, в 4 метрах от горящего здания находилась стоянка. После прибытия энергетиков пожар был ликвидирован. На данный момент на пожаре работают сотрудники отдела дознания, устанавливаются все причины возникновения пожара.

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