/ Почти 1000 пожарных извещателей установили в домах южноуральцев за год

Только в 2018 году это позволило спасти 9 человек.

Об установке пожарных извещателей в домах семей, которые стоят на учете в социальных службах, доложили Борису Дубровскому. Все из-за поставленной главой региона задачи — привести в состояние повышенной готовности все экстренные службы на период новогодних праздников.

Установка пожарных извещателей — это крайне важная работа для того, чтобы предотвратить травматизм и гибель людей на пожарах. Во время возгорания важно вовремя эвакуировать людей. Особо важна работа в многодетных и социально незащищенных семьях. В 2019 году работа в этом направлении должна быть продолжена. — подчеркнул Борис Дубровский.

Так, только в 2018 году по поручению Бориса Дубровского пожарные извещатели были проведены в 951 домовладение. Средства на осуществление данной цели были выделены из областного бюджета. Финансирование данных мероприятий уже заложено в бюджет и на будущий год.

Проводимая работа дает положительный результат: в этом году зафиксировано 5 случаев сработки пожарных извещателей, что позволило спасти 9 человек. — доложил министр общественной безопасности Олег Климов.

Кроме того, Климов предложил разработать региональный нормативно-правовой акт, который позволит областным властям субсидировать работы по замене электропроводки и ремонту печей в домах семей, находящихся в зоне риска. Эту инициативу поддержал Борис Дубровский. Губернатор поручил изучить аналогичный опыт других регионов, и предоставить законопроект на рассмотрение в первом квартале 2019 года.