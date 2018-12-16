/ Супом «из снега» кормят детей воспитатели детсада в Челябинске

Специальное праздничное меню улучшает аппетит детей.

Креативно подошли к проблеме недоеденных порций в детском саду № 481 города Челябинска. Чтобы дети не капризничали и съедали все, что предлагают им повара, воспитатели воспользовались воображением, ведь изменить само меню в садике очень проблематично.

Детсадовское меню согласовывается и утверждается на две недели вперед. Поэтому внести разнообразие в блюда невозможно. Но кто мешает проявить креатив, готовя сами названия блюд. — рассказывает о нововведениях Ульяна Романова, заместитель заведующего детсадом № 481.

Теперь все названия в меню — волшебные, праздничные. Чай с молоком — это «Чай от Деда Мороза», молочный супчик с лапшой — суп «Снежинки», второе — «Снеговичок на завалинке», и другие названия, которые приводят в восторг детвору. Перед каждым приемом пищи воспитатель зачитывает им сказочные названия блюд, потому что еще далеко не все ребята умеют читать. Но и этого достаточно, ведь после внедрения волшебных названий, порции никто не оставляет несъеденными.