/ Детей и персонал эвакуировали из-за пожара в челябинском садике

Причиной стало короткое замыкание в подвальном помещении.

Сегодня утром, около 10:16, в челябинском детском саду № 270 на улице Курчатова произошло возгорание. По предварительным данным ГУ МЧС по Челябинской области, ЧП случилось из-за короткого замыкания в подвале. Был уничтожен один погонный метр проводки, произошло задымление. На место незамедлительно выехали пожарные.

Произошло загорание в подвале детского сада в Челябинском ГО. Дети и персонал из д/сада эвакуированы. В 10.35 ликвидация открытого горения, проводится проверка помещений. Всего на тушение пожара направлено 41 человек, 13 единиц техники, в том числе от МЧС 34 человека, 10 единиц техники. — сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

Из учреждения были эвакуированы 92 ребенка и 20 человек персонала.