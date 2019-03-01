/ «День без турникета» прошел в агрокомплексе «Чурилово»

Южноуральские школьники познакомились с современным производством овощей.

В Челябинской области активно реализуется проект «День без турникета», в рамках которого южноуральские школьники посещают предприятия области. Он осуществляется при поддержке главы региона Бориса Дубровского и Министерства образования и науки. Целью проекта является профориентация школьников 8 и 10 классов. Знакомство с предприятиями области помогает детям подойти к выбору профессии более осознанно. Накануне школьники смогли посетить агрокомплекс «Чурилово». Ребята увидели, как выращивают овощи и оценили масштабы производства.

Было интересно, как производятся овощи. Нужно знать, что ты ешь. Нам рассказывали как выращивают овощи, что используют для производства. Я узнала, что пчелы опыляют огурцы! Это очень сложная работа, здесь ее очень много. — поделилась впечатлениями от посещения с сайтом «Первый областной» ученица школы № 28 Алена Иванцова.

Руководство агрокомплекса всецело поддерживает подобную инициативу. На регулярной основе они сотрудничали со школами и раньше.

Мы заинтересованы в том, чтобы к нам регулярно приходили дети: это и школьники, и студенты агроинженерного института. К сожалению, дети не получают достаточно знаний о производстве овощей. У них есть заблуждение, что здесь грязно, нужно копать землю, как на даче. Но здесь технологичное производство, все выращивается в минеральной вате, с приминением удобрении. Мы заинтересованы в том, чтобы как можно больше людей узнали о реальном состоянии производства. — рассказал сайту «Первый областной» директор по маркетингу агрокомплекса «Чурилово» Артем Гельруд.

В ближайшие месяцы в проекте «День без турникета» поучаствуют и другие крупные предприятия Челябинской области.