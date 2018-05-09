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Большегруз вспыхнул во время движения в Челябинской области

Кабина автомобиля полыхала открытым пламенем.
сегодня в 15:58
  |  Происшествия

Грузовик вспыхнул при движении по объездной дороге от поселка Вахрушево под Копейском. Пожар произошел сегодня, 9 мая. Происшествие попало на видео, которое разместили в социальных сетях. На ролике видно, что почти вся кабина оказалась объята огнем, в небо поднимался черный дым. В комментариях пользователей возмутило равнодушие автомобилистов, которые просто проезжали мимо.

И ни кто помощи не предложит… Все жмотят огнетушитель. — недоумевают пользователи социальных сетей.

На данный момент марка сгоревшего автомобиля уточняется. По предварительной информации, от огня пострадал автомобиль «МАЗ».

В 11:48 поступило сообщение, выезжала 64 часть и отделение областной противопожарной службы. — пояснили сайту «Первый областной» в пресс-центре ГУ МЧС России по Челябинской области.

Известно, что фура в момент ЧП была пустая. Подробности и обстоятельства устанавливаются. Обошлось без жертв.

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