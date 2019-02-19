/ Пожар в Чебаркульском районе унес жизни пожилой пары

Супруги не выбрались из горящего деревянного дома.

В деревне Калиновка Чебаркульского муниципального района ночью 18 февраля во время пожара в частном доме погибла пожилая пара. На место происшествия прибыли пожарно-спасательные расчеты, но пламя быстро охватило деревянный дом, из-за чего огнеборцы не смогли попасть внутрь.

Боевые расчеты приступили к тушению пожара. Огненная стихия долго сопротивлялась, усмирить ее удалось лишь через несколько часов. При разборке конструкций были обнаружены тела мужчины 1938 года рождения и женщины 1940 года рождения. В результате пожара дом уничтожен полностью. — сообщает пресс-служба Федерального государственного казенного учреждения «5 отряд федеральной противопожарной службы по Челябинской области».

Причину возгорания устанавливают дознаватели отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 5. Одной из версий возникновения пожара является замыкание электропроводки.

Сотрудники МЧС напоминают о том, что необходимо проводить профилактику электрических сетей в своем жилище, а также доверять ее демонтаж и установку только профессионалам.

Напоминаем, что работающие электрические приборы не стоит оставлять без присмотра. А также нельзя использовать неисправные или самодельные приборы. Помните, что нужно тщательно изучать инструкцию, а также не перегружать сеть, включая сразу несколько электроприборов.