/ Три тонны сена сгорели из-за пожара бани в Миассе

Причиной возгорания стал перекал печи.

Сообщение о возгорании в селе Черновском Миасского городского округа поступило сегодня, 1 марта, около полуночи. Пожар охватил бревенчатую баню. К месту происшествия были стянуты 3 боевых расчета 29 и 47 пожарно-спасательных частей.

Огненная стихия стремительно распространялась и ринулась на соседние строения. В результате возгорания уничтожены баня, кровля надворных построек, 3 тонны сена, повреждены стены построек. — рассказали сайту «Первый областной» в ФГКУ «5 ОФПС по Челябинской области».

В результате пожара пострадавших нет. По предварительным данным причиной возгорания стал перекал печи. Как отмечают пожарные, это опасно тем, что нагретый кирпич начинает терять свою прочность и крошится, из-за чего нарушается кладка, образуются прогары, нарушается ход печных газов, что ведет к разрушению потолочной разделки.