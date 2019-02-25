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/ Два брата во второй раз спалили квартиру в Челябинске

Два брата во второй раз спалили квартиру в Челябинске

Мальчики проверяли, как горит скатерть.
сегодня в 12:38
  |  Происшествия

Пожарные во второй раз спасли маленьких братьев-поджигателей от гибели в огне. Инцидент произошел в Ленинском районе. На пульт пожарной службы поступил вызов: горела квартира на первом этаже. Внутри находилась женщина, которую удалось вывести огнеборцам. Оказалось, что она проспала пожар, будучи в сильном алкогольном опьянении. Виновниками возгорания были мальчики 2 и 5 лет. Они нашли в квартире зажигалку и решили проверить, как горит скатерть. Пламя быстро перекинулось на другие вещи.

Старший мальчик, испугавшись, побежал к соседям и сообщил о случившемся. Мужчина сосед успел вывести из квартиры двухлетнего брата поджигателя и вызвал пожарную охрану. Прибывшие огнеборцы в ходе разведки обнаружили на диване спящую женщину и вывели ее на свежий воздух. Детей в лечебное учреждение забрали врачи скорой медицинской помощи для обследования. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

В прошлом году братья нашкодили в той же квартире. Они находились под присмотром дедушки, который выпивал и не заметил, как мальчишки подожгли вещи в комнате. Тогда спасатели откачивали детей, надышавшихся угарным газом, затем братья долго восстанавливались в больнице.

Информационное сообщение о семье, где во второй раз едва не погибли дети, направят в городскую администрацию, отдел соцзащиты и полицию.

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