/ «Единая Россия» приостановит членство Сергея Ковригина в партии

Чиновника подозревают в получении взятки.

«Единая Россия» рассмотрит вопрос о приостановлении членства в партии главы Чебаркульского городского округа Сергея Ковригина. Вопрос будет поднят на основании пункта 4.4.4 Устава «Единой России» в понедельник, 4 марта.

Приостановка членства осуществляется на основании факта возбуждения уголовного дела следственными органами СК РФ по Челябинской области. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе Челябинского отделения «Единой России».

Напомним, сегодня, 1 марта, следственный комитет России по Челябиснкой области возбудил в отношении Сергея Ковригина уголовное дело по статье «Получение взятки». По данным следствия, в 2016 году чиновник получил взятку в размере 50 000 рублей. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства дела, решается вопрос об избрании меры пресечения.