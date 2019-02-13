/ Следователи работают в цехе, где сгорели два машиниста крана

Будут установлены обстоятельства трагедии.

Доследственная проверка организована по факту смерти двух рабочих ПАО «ЧМК». Мужчина и женщина сгорели во время ЧП в цехе непрерывного розлива металла. Сейчас на месте работают сотрудники следственного комитета. Им предстоит выяснить причины и обстоятельства произошедшего.

В утреннее время 13 февраля 2019 года в цехе непрерывного розлива металла Челябинского металлургического комбината обнаружены тела двух рабочих. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. — рассказал сайту «Первый областной» старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

По информации сотрудников ЧМК, один работник цеха остается пропавшим без вести. В пресс-центре МЧС сообщили, что 16 человек самостоятельно эвакуировались до приезда пожарных.

Напомним, пожар на челябинском заводе начался после 5 утра. Из ковша разлился расплавленный металл. Он попал на кран-балку, та загорелась. В кабине в это время находились 2 человека, они погибли на месте.

Последствия пожара смотрите на 1obl.tv.