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/ В Кусинском районе хотят ввести особый противопожарный режим

В Кусинском районе хотят ввести особый противопожарный режим

По мнению МЧС, ситуация с пожарами требует неотложных мер.
сегодня в 13:36
  |  Общество

Особый противопожарный режим хотят ввести в Кусинском районе Челябинской области. По сообщению ГУ МЧС региона по состоянию на 9 февраля этого года на территории муниципалитета произошло 11 пожаров, в которых погибли 4 человека. В связи с этим была собрана внеплановая комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению противопожарной безопасности, на которой присутствовали заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 1 Евгений Асмачко, временно исполняющим обязанности заместителя начальника 44-й пожарно-спасательной части Михаил Ёркин, а также представители администрации Гусинского района и главы сельских поселений.

На совещании была озвучена информация по обстановке с пожарами. Так, по состоянию на 09 февраля этого года на территории муниципалитета зарегистрировано 11 пожаров, на которых погибло 4 человека, 1 человек получил травмы. Основной причиной возникновения пожаров явилось неосторожное обращение с огнем в т. ч.при курении — 6 пожаров. Наибольшее количество, 9 пожаров, произошло в жилье граждан. В результате разгула огня погибли четверо мужчин, в возрасте 46−60 лет. Трое из них нигде не работали. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МЧС Челябинской области.

В ходе проведения заседания главе Кусинского района было предложено ввести на территории муниципалитета особый противопожарный режим. Виктор Пенягин, в свою очередь, указал главам сельских поселений на недостаточность проводимой профилактической работы с населением.

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