/ Крупный пожар движется на Южный Урал

Огонь пришел к нам из Оренбургской области.

Лесной пожар, пришедший из Оренбургской области, угрожает населенному пункту Морозовка Брединского района. Специальная созданная для устранения ЧП группировка уже выехала на место происшествия.

Силы муниципального звена областной подсистемы РСЧС, подразделения Карталинского пожарно-спасательного гарнизона и Главного управления лесами Челябинской области первыми приступили к реагированию. В ходе проверки установлено, что пожар может угрожать населенному пункту Морозовка (расстояние до населенного пункта 11 км). В данном поселке проживает 11 человек. Социально-значимых объектов нет. На случай ухудшения обстановки готов к возможному принятию граждан и пункт временного размещения. — сообщает пресс-служба ГУ МЧС Челябинской области.

Об огне, идущем в сторону Южного Урала, сообщили в центре управления кризисных ситуаций Оренбургской области. Сейчас главное управление МЧС региона и все его подразделения переведены в режим повышенной готовности.

К ликвидации лесного пожара привлечена значительная группировка от областной подсистемы РСЧС (единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций). Основные силы пожарно-спасательных подразделений базируются в районе населенных пунктов Калининский, Рымникский, Морозовка. — добавили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, в район возгорания направлены аэромобильные группировки МЧС России и Уральского учебного спасательного центра, а также вертолет МИ-8 с водосливным устройством из Екатеринбурга.

Отметим, что основные усилия пожарных направлены на оповещение местного населения и недопущение перехода огня на жилые здания. Сейчас огнеборцы с помощью специальной техники проводят противопожарную опашку, однако тушение пламени осложняется сильным и порывистым ветром.