/ Иномарка сгорела возле пожарной части в Магнитогорске

К счастью, обошлось без пострадавших.

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В Магнитогорске, на улице Кирова 90/2 загорелся припаркованный автомобиль «Дэу Нексия». Инцидент произошел накануне, 30 октября. Спасатели прибыли на место ЧП моментально, ведь возгорание легковушки произошло возле пожарной части № 20.

Поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля, в городе Магнитогорск. Пожар был оперативно ликвидирован. На загорание реагировали от МЧС 7 человек, 2 единицы техники. — рассказали сайту «Первый областной» в ГУ МЧС по Челябинской области.

К счастью, обошлось без пострадавших. Ущерб от возгорания составил 40 тысяч рублей. Как объяснили в МЧС, причиной пожара стало неправильно установленное в автомобиле газовое оборудование.