/ Пожар в Бредах чуть не унес жизни целой семьи

К счастью, обошлось без жертв, в огне пострадало только имущество.

Пожар, разгоревшийся ранним утром в поселке Бреды, застал врасплох семью Симиндеровых. Ирина, Ринат и их сын Данил крепко спали, когда из-за короткого замыкания в гараже вспыхнуло пламя.

Семью разбудил двоюродный брат Ирины. Когда они хотели попасть в гараж, пламя перекинулось на дом. Спустя некоторое время окно, через которое Симиндеровы выбрались на улицу, лопнуло от жара.

В гараже стояла машина, которая сгорела полностью. Дом, в котором жила семья, тоже превратился в пепелище. Баню, стоявшую на участке, постигла та же участь. Сейчас вся семья проживает у сестры Ирины и нуждается в помощи.

Мы нуждаемся в любой помощи. Погорельцам требуются вещи первой необходимости, одежда, посуда, мебель. Если земляки окажут посильную материальную помощь, будем решать вопрос с жильем. — рассказала сестра пострадавшей Ольга Вяткина.

Если у вас есть возможность помочь погорельцам, позвоните по телефону 8−951−435−16−39 Ольге, сестре Ирины.