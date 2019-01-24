/ Крупный пожар на «ММК-Метиз» ликвидируют пожарные Магнитогорска

Возгоранию присудили второй ранг сложности.

На территории калибровочного цеха «ММК-Метиз» в Магнитогорске ликвидируют крупный пожар. Сообщение о возгорании Сталеплавильного цеха поступило на пульт пожарных сегодня, 24 января, в 11:15 по местному времени.

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения происходило горение кровли на площади 750 м², угрозы распространения огня на соседние здания нет. До прибытия сотрудников МЧС здание покинули 7 человек. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МЧС по Челбинской области.

Возгоранию присудили второй ранг сложности. К тушению пожара привлечено 44 человека и 13 единиц техники, в том числе 36 человек и 10 единиц от МЧС России. На месте работает начальник и оперативная группа Магнитогорского пожарно-спасательного гарнизона.

В МЧС также отметили, что погибших и пострадавших нет. Эвакуация не проводилась, поскольку здание не эксплуатировалось.