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/ Складировавшая мусор в квартире пенсионерка погибла на пожаре

Складировавшая мусор в квартире пенсионерка погибла на пожаре

Женщину реанимировали, но спасти ее не удалось.
сегодня в 10:27
  |  Происшествия

В пожаре на улице Барбюса и Дзержинского, о котором вчера сообщал сайт «Первый областной», погибла женщина. 69-летняя челябинка отравилась продуктами горения. По словам жильцов дома, в котором произошел пожар, пенсионерка собирала в своей квартире мусор, который, вероятнее всего, и воспламенился. Это им якобы сообщили пожарные.

10 января 2019 года в 18:06 от старшего диспетчера службы 01 получена информация о пожаре в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома. Оповещение экстренных оперативных служб города Челябинска проведено согласно действующим алгоритмам. После прибытия оперативных служб в ходе тушения пожара установлено, что в результате пожара погиб один человек. — рассказали сайту «Первый областной» в ЕДДС Челябинска.

Очевидцы говорят, что пенсионерка скончалась уже в машине «скорой» или в самом медучреждении. Ее реанимировали, но спасти женщину не удалось.

Кроме того, соседи утверждают, что не знали о состоянии квартиры. Им было известно только, что у пенсионерки нет света и газа в помещении, потому что несколько лет назад в квартире уже был пожар.

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