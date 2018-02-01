/ Сельский староста вытащил из горящего дома односельчанина и остановил распространение огня

Администрация Кыштымского городского округа наградила мужчину.

Житель одного из сел в Кыштымском городском округе спас своего односельчанина. Мужчина не побоялся войти в охваченный пламенем дом. Оттуда сельский староста вытащил соседа и оказал ему первую помощь. Отвагу Шамиля Сарваритдинова оценили на высоком уровне.

21 октября в половине шестого утра в поселке Косой мост загорелся частный жилой дом. Староста Шамиль Сарваритдинов вызвал пожарных, а сам, рискуя жизнью, зашел в охваченный огнем дом и обнаружил в комнате на полу своего соседа. Тот уже успел надышаться продуктами горения и не смог самостоятельно выйти на улицу. Шамиль Баянович вытащил мужчину из задымленного помещения и отнес к себе домой, где оказал первую помощь. После этого староста отключил электричество в поселке. Приехавшие пожарные приступили к тушению и вызвали скорую медицинскую помощь. — рассказали сайту «Первый областной» в ГУ МЧС России по Челябинской области.

За проявленные в условиях опасности отвагу и самоотверженность при спасении человека на пожаре Шамиль Баянович Сарваритдинов поощрен грамотой и денежным вознаграждением от администрации Кыштымского городского округа.