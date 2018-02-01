Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
56.18 -0.11 69.93 +0.39
Челябинск
сейчас
 
-14 °C
завтра
 
-17 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Итоги недели Марафон талантов Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы
О нас Сайт 1obl.ru
Поиск по сайту Облако тегов
/ Из-за сильного ветра пожар уничтожил два дома в Челябинске

Из-за сильного ветра пожар уничтожил два дома в Челябинске

Семья с ребенком самостоятельно эвакуировались из горящего здания.
сегодня в 12:12
  |  Происшествия

Возгорание произошло в поселке Сухомесово. Когда пожарные прибыли на место, они застали уже факельное горение одного из домов. Вызов поступил около 12 часов ночи накануне, 31 января.

Локализовать пожар удалось уже через несколько минут при том, что бороться с огнем пришлось методом подвоза поды. Погодные условия усложнили процесс тушения.

Из-за того, что был сильный ветер, огонь по хозпостройкам перекинулся на соседний дом, где находилась семья из двух взрослых и одного ребенка. — сообщили сайту «Первый областной» ГУ МЧС России по Челябинской области.

В ведомстве уточнили, что все успели самостоятельно эвакуироваться. Обошлось без жертв. По предварительной информации, пожар произошел из-за перекала печи.

Общество
Особый противопожарный режим введен в разгар зимы на Южном Урале
30.01.2018
Особый противопожарный режим введен в разгар зимы на Южном Урале
Происшествия
Коркинец сгорел в утреннем пожаре в поселке Роза
26.01.2018
Коркинец сгорел в утреннем пожаре в поселке Роза
Происшествия
Пожар в деревянном доме едва не унес жизни семьи из шести человек
25.01.2018
Пожар в деревянном доме едва не унес жизни семьи из шести человек
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после гибели семьи из трех человек на пожаре в Юрюзани
15.01.2018
СК возбудил уголовное дело после гибели семьи из трех человек на пожаре в Юрюзани
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Узнавайте первыми обо всех событиях — подписывайтесь на наш Telegram-канал

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Спорт
Известный европейский ди-джей приедет в Челябинск
сегодня в 15:34
Известный европейский ди-джей приедет в Челябинск
Общество
Самые грязные производства «Мечела» подвергнутся независимому экологическому аудиту
сегодня в 15:07
Самые грязные производства «Мечела» подвергнутся независимому экологическому аудиту
Общество
Южноуральским мамам увеличили пособия
сегодня в 14:36
Южноуральским мамам увеличили пособия
Общество
Мирабелла, Моника и Дементий появились на свет в южноуральских роддомах
сегодня в 14:21
Мирабелла, Моника и Дементий появились на свет в южноуральских роддомах
Общество
«Ольга - боец, и я в нее верю». Борис Дубровский о возвращении в олимпийский спорт южноуральской конькобежки
сегодня в 14:13
«Ольга - боец, и я в нее верю». Борис Дубровский о возвращении в олимпийский спорт южноуральской конькобежки
Общество
Челябинцы рассказали, куда предпочитают вкладывать деньги
сегодня в 13:52
Челябинцы рассказали, куда предпочитают вкладывать деньги
Происшествия
4-летний малыш без автокресла пострадал в ДТП на ЧТЗ
сегодня в 13:47
4-летний малыш без автокресла пострадал в ДТП на ЧТЗ
Спорт
Ольга Фаткулина получила право на участие в Олимпийских играх
сегодня в 13:38
Ольга Фаткулина получила право на участие в Олимпийских играх
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Итоги недели
Марафон талантов
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Агасиев П.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна