/ Из-за сильного ветра пожар уничтожил два дома в Челябинске

Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Итоги недели Марафон талантов Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Уютный дом
Возгорание произошло в поселке Сухомесово. Когда пожарные прибыли на место, они застали уже факельное горение одного из домов. Вызов поступил около 12 часов ночи накануне, 31 января.
Локализовать пожар удалось уже через несколько минут при том, что бороться с огнем пришлось методом подвоза поды. Погодные условия усложнили процесс тушения.
Из-за того, что был сильный ветер, огонь по хозпостройкам перекинулся на соседний дом, где находилась семья из двух взрослых и одного ребенка. — сообщили сайту «Первый областной» ГУ МЧС России по Челябинской области.
В ведомстве уточнили, что все успели самостоятельно эвакуироваться. Обошлось без жертв. По предварительной информации, пожар произошел из-за перекала печи.