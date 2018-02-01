/ Из-за сильного ветра пожар уничтожил два дома в Челябинске

Семья с ребенком самостоятельно эвакуировались из горящего здания.

Возгорание произошло в поселке Сухомесово. Когда пожарные прибыли на место, они застали уже факельное горение одного из домов. Вызов поступил около 12 часов ночи накануне, 31 января.

Локализовать пожар удалось уже через несколько минут при том, что бороться с огнем пришлось методом подвоза поды. Погодные условия усложнили процесс тушения.

Из-за того, что был сильный ветер, огонь по хозпостройкам перекинулся на соседний дом, где находилась семья из двух взрослых и одного ребенка. — сообщили сайту «Первый областной» ГУ МЧС России по Челябинской области.

В ведомстве уточнили, что все успели самостоятельно эвакуироваться. Обошлось без жертв. По предварительной информации, пожар произошел из-за перекала печи.