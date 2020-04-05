Нетрезвый мужчина едва не лишился жизни в Челябинской области

Соседи вовремя заметили возгорание в квартире.

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В одной из квартир в многоэтажке в Челябинской области непотушенная сигарета вновь едва не стала причиной трагедии. Благо, на место ЧП незамедлительно прибыли сотрудники пожарной части.

Инцидент произошёл в посёлке Зауральском. К моменту прибытия Копейского пожарно-спасательного гарнизона жильцы нескольких квартир успели эвакуироваться самостоятельно, однако во многих квартирах ещё оставались люди. С помощью автолестницы сотрудники МЧС спасли ещё пятерых человек.

«Пробравшись непосредственно в горящую квартиру, пожарными был обнаружен еще один мужчина. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Хозяин квартиры, находясь в алкогольном опьянении, курил дома»,— сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Сотрудники «чрезвычайного ведомства» вновь обращают внимание граждан на то, что курить в помещении запрещено, особенно вблизи легковоспламеняющихся предметов и жидкостей и в состоянии алкогольного опьянения. Избежать трагедии в другой раз может и не получиться.