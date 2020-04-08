Два человека впали в кому после сильного пожара в Ленинском районе Челябинска

Один из пострадавших пришел в себя.

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Стало известно состояние пострадавших в результате пожара, произошедшего накануне в Ленинском районе Челябинска. Вспыхнула квартира на втором этаже, погиб мужчина. Еще троих доставили в больницу.

«Всего пострадали семь человек: один из них погиб, троих — госпитализировали. Мужчину в состоянии комы с отравлением продуктами горения доставили в горбольницу № 9, он пришел в сознание, был перенаправлен в ОКБ № 3. Женщину с отравлением продуктами горения в состоянии комы госпитализировали в Дорожную клиническую больницу. Еще одна девушка получила отравление и ожог верхних дыхательных путей», — сообщили в пресс-службе горздрава.

Еще трое пенсионеров: 79-летние мужчина и женщина, а также женщина 73-х лет, которые проживали над сгоревшей квартирой, — от госпитализации отказались.

Напомним, возгорание было ликвидировано в 18:52, причины пожара устанавливаются.