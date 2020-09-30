Пожар уничтожил несколько балконов многоэтажки в Челябинске

Пламя охватило дом на Университетской набережной.

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В Челябинске сегодня, 30 сентября 2020 года, сотрудники МЧС ликвидировали возгорание на балконе многоквартирного дома. Сигнал поступил утром от очевидцев-соседей, которые сообщили, что на балконе дома по Университетской набережной разгорелось пламя.

К моменту прибытия подразделений, огонь охватил балкон на четвертом этаже и уже перекинулся на соседние балконы.

«Сотрудники МЧС приступили к тушению пожара, эвакуации и спасению людей. Жители данной квартиры, двое взрослых и ребенок, покинули жилище до прибытия пожарных. В общей сложности самостоятельно вышли из здания 10 человек, в том числе один ребенок. Четырех взрослых пожарные вывели на свежий воздух с помощью спасательных комплектов», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Пламя уничтожило балкон и комнату квартиры, где началось возгорание. Сотрудники отделения дознания выясняют причины возникновения пожара.