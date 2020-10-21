Никаких курятников и шашлыков: что запрещено делать на балконе

Оказывается, даже создавать мини-сад нужно со всей осторожностью.

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Для многих людей балкон — это отличное место для воплощения самых смелых идей. Кто-то обустраивает там оранжерею, кто-то — комнату для домашних животных, а некоторые люди даже готовят там. Однако, обставляя балкон, важно помнить о правилах его эксплуатации, поскольку многое запрещено законом. От чего необходимо отказаться, агентству «Прайм» рассказала старший преподаватель департамента правовых дисциплин университета «Синергия» Наталия Пшеничникова.

Создавать мини-сады на балконе можно, но осторожно. Ставить цветочные конструкции разрешено только с внутренней стороны балкона без креплений. Если же хочется украсить лианами и кронштейнами весь балкон, включая его наружную сторону, для этого необходимо будет получить разрешение в местной администрации.

Запрещено использовать открытый огонь, готовить на открытом огне, а также курить, поскольку курение тоже попадает под категорию «открытого огня». Но тут есть оговорка, напоминает Наталия Пшеничникова: курить на балконе запрещено только тем, кто нарушает правила пожарной безопасности, то есть бросает с балкона окурки, стряхивает пепел и прочее.

«За выброшенный окурок полагается штраф в размере 3000 рублей, если же такой окурок вызовет возгорание, штраф увеличится до 5000 рублей. Пожар, приведший к негативным последствиям, может грозить курильщику уголовной ответственностью»,— напомнила эксперт.

Курятник из своего балкона тоже делать не стоит. Соседи могут пожаловаться на неприятный запах и постоянный шум, а это также грозит штрафом.

Ну и, конечно же, запрещено хранить на балконе взрывоопасные и легковоспламеняющиеся вещества. За это не только выпишут штраф в размере полутора тысяч рублей, но и привлекут к уголовной ответственности.