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/ Ночной пожар в Копейске попал на видео

Ночной пожар в Копейске попал на видео

Из горящего дома эвакуировали 12 жильцов.
сегодня в 16:46
  |  Происшествия

Крупный пожар случился сегодня ночью, 14 ноября, в Копейске. В результате инцидента сильно пострадал одноэтажный жилой барак, в котором находилось 12 жильцов, в том числе и 5 детей. Сообщение о возгорании поступило на пульт МЧС в 2 часа ночи.

Через семь минут первые подразделения пожарной охраны были на месте. Однако вследствие позднего обнаружения ночного возгорания, прибывшие пожарные обнаружили активное горение кровли деревянного одноэтажного жилого дома. Ввиду того, что район является безводным, было принято решение привлечь дополнительные силы. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

По предварительной версии пожарных, огонь возник из-за ветхой проводки. Очаг возгорания находился на чердаке, в том месте, где в дом вводится электропроводка. Также в ходе тушения произошло обрушение кровли, а последствия пожара ликвидировали в течение нескольких часов. Гибели и травм удалось избежать, сейчас администрация решает вопрос о расселении жителей дома.

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