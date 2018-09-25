/ Трехэтажная «заброшенка» едва не рухнула в момент крупного возгорания в Челябинске

Несколько пожарных бригад выехали к месту происшествия.

Вызов о пожаре поступил в центральный пункт пожарной связи от очевидцев вчера, 24 сентября. Горело заброшенное трехэтажное здание на улице Российская. Для тушения пожара было создано два боевых участка с северной и южной стороны здания. Как рассказали сайту «Первый областной» в пресс-центре МЧС по Челябинской области, существовала реальная угроза обрушения заброшенной постройки.

Уже через 7 минут подразделения Челябинского пожарно-спасательного гарнизона производили боевое развертывание на месте вызова. Конструктив здания — пустотные перегородки и деревянные перекрытия — способствовал быстрому распространению огня на кровлю, поэтому к месту оперативно прибыли дополнительные силы и средства. Для ликвидации пожара было создано два боевых участка, работали четыре ствола, два из которых подавали огнетушащие вещества в очаг, на кровлю, через рукавную линию, проложенную по автолестнице. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-центре ГУ МЧС России по Челябинской области.

Пожар был ликвидирован, угрозы соседним зданиям нет. Кроме МЧС в ликвидации последствий пожара были задействованы сотрудники ГИБДД и энергослужба Челябинска. В пресс-центре МЧС отмечают, что пожарные не в первый раз тушат здание. Предыдущий пожар возник из-за того, что бездомные, которые ютились в «заброшенке», неосторожно обращались с огнем. Причину данного пожара устанавливают сотрудники отдела дознания.