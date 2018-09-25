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/ Женщина выпрыгнула из окна во время пожара в Магнитогорске

Женщина выпрыгнула из окна во время пожара в Магнитогорске

Возгорание ликвидировали 33 пожарных.
сегодня в 12:17
  |  Происшествия

Коммунальная квартира с двумя проживающими в ней семьями загорелась в Магнитогорске. Прибывшие на место пожарные экстренно эвакуировали людей.

Одна женщина, по рассказам магнитогорцев в соцсетях, выпрыгнула из окна, спасаясь от пожара, получив множественные переломы. В МЧС сообщили, что собственницу одной из комнат госпитализировали.

Женщина 1965 года рождения получила ожог предплечья 1−2 степени, 3% тела, госпитализирована в горбольницу. Состояние удовлетворительное. Причина пожара пока не установлена, предварительно — неосторожное обращение с огнем. — рассказали сайту «Первый областной» в ГУ МЧС по Челябинской области.

Пламя тушили больше двух часов с участием 33 человек и 8 единиц техники от МЧС.

Среди пострадавших также оказалась женщина с двумя детьми. Ее жилье сгорело, пламя уничтожило вещи. Сейчас ей собирают помощь неравнодушные магнитогорцы. Вещи, посуду и продукты можно принести в «Магнитогорский дом для мамы» (улица Ворошилова, 16).

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