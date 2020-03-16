В Еманжелинском районе в полную силу ремонтируют местные поликлиники

Там внедряются «технологии бережливого производства».

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В Еманжелинской городской больнице полным ходом идут ремонтные работы в детской и взрослой поликлиниках. В 2019 году медучреждение вступило в проект «новая модель медицинской организации: внедрение бережливого производства». Для проведения ремонта из бюджета было выделено чуть более 6 миллионов рублей.

По данной программе отремонтированы кабинеты терапевтов, а также продолжаются работы в кабинетах педиатров и регистратурах. Полностью реконструированы входные группы обеих поликлиник с обустройством пандусов. Помимо этого, для создания безбарьерной среды произошла замена напольного покрытия.

Также модернизируется и одно из важнейших мест в поликлинике — регистратура. Уже закуплено важнейшее оборудование: инфоматы, электронное табло и видеомониторы, удобная и современная мебель для зон ожидания. А ещё горбольница Еманжелинска переходит на общий колл-центр. Не нужно будет искать номера отдельного специалиста — все звонки будут поступать по единому номеру, откуда робот уже будет переводить звонки.

«Мы выстроили короба для картотеки. Также сами регистраторы не будут бегать за карточками — отдельный человек будет заниматься подбором и доставкой карт в кабинеты. Это мы подсмотрели из банковской индустрии. Регистратор будет заниматься только распределением пациентов. Также будет отдельная стойка для пациентов, которые в силу своих физических особенностей не могут самостоятельно подойти к регистратуре. Будет стоять администратор и помогать пациентам», — рассказали в горбольнице Еманжелинска.

Отметим, что окончание данных ремонтных работ станет очередным этапом в последовательном обновлении лечебных учреждений Еманжелинского района.

«На этот год уже выделены дополнительные средства на систему здравоохранения Еманжелинского района. В частности на кровлю в поликлинике Еманжелинска и на ремонт поликлиники в Красногорском городском поселении», — рассказал глава Еманжелинского муниципального района Евгений Светлов.

Ещё в этом году в медучреждения муниципалитета поступит новое оборудование: эндоскопическая стойка, современный рентген-аппарат и стоматологическая установка для амбулатории посёлка Зауральский.