Посетители «разнесли» туалеты в поликлинике Миасса

Горожане умудрились украсть даже туалетные ершики.

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В поликлинике городской больницы № 2 продолжается ремонт. Но кое-что там уже было сделано — комфортные санузлы, которыми могут воспользоваться также и люди с ограниченными возможностями. Они оборудованы всем необходимым. Ремонт некоторых из них обошёлся довольно дорого.

Только некоторые посетители не оценили усилий руководства медучреждения и начали уничтожать, либо похищать предметы гигиены.

Так, абсолютно во всех санузлах были украдены унитазные ёршики, мыльницы с жидким мылом, туалетная бумага и даже сушилки для рук. Постоянно выламываются дверные ручки и замки, розетки, а в одном из туалетов умудрились разбить окно.

«В начале все радовались. Туалеты ведь действительно удобные, там имеется всё необходимое. Но потом начали люди злые приходить, разбивают всё. Постоянно ругаются, что подвесные унитазы сделали высокими, хотя их высота находится на стандартном уровне. И ногами на них залазят, как ещё держат. Но крышки у унитазов все поломаны», — рассказывают уборщицы городской больницы №2 города Миасс.

Начальник хозяйственного отдела больницы Евгений Жулябин рассказал, что каждый раз делать ремонт в 17-ти уборных, которые находятся в двух крыльях здания, очень затратно, у больницы попросту нет такой возможности, ведь в поликлинике продолжаются и другие ремонтные работы.

Поэтому персонал признаётся, что им остаётся только надеяться, что жители Миасса осознают, что в поликлинике стараются для них, создают условия для комфортного пребывания в учреждении, чтобы у всех посетителей была возможность посетить уборную, вымыть руки, привести себя в порядок без всякого труда.