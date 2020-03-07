Частный жилой дом вспыхнул на Северо-Западе Челябинска

Силами сотрудников МЧС пламя не перекинулось на соседние здания.

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В Челябинске загорелся жилой дом, пламя полностью охватило строение, расположенное в частном секторе на Северо-Западе города. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС.

«В настоящее время челябинские огнеборцы работают на ликвидации пожара. Из горящего жилого дома эвакуированы два газовых баллона. Пострадавших нет, хозяйка дома успела выйти на улицу», — сообщила сайту «Первый областной» пресс-секретарь МЧС России по Челябинской области Ирина Шафеева.

Пожар удалось ликвидировать и обезопасить соседние здания от распространения огня. На месте работали 20 человек личного состава МЧС и 5 единиц техники. Причину возгорания устанавливают сотрудники отделения дознания.