/ Более 25 человек тушили пожар в деревянной двухэтажке в Троицке

Жилой дом загорелся поздним вечером.

Деревянный двухэтжный дом вспыхнул в Троицке на улице Красноармейской. Крупный пожар произошел примерно в 11 часов вечера 7 мая. Пламя начало быстро распространяться по легковоспламеняющемуся строению.

На пожар были направлены две автоцистерны. По прибытии к месту вызова было установлено, что действительно происходит горение многоквартирного жилого дома. Были запрошены дополнительные силы и средства. — сообщили сайту «Первый областной» в Троицкой пожарной части.

С огнем боролись около 25 минут. На месте работали 5 единиц техники и более 25 человек личного состава. В результате уничтожена веранда на площади 15 квадратных метров и кровля дома на площади 20 квадратных метров.

Усложнялось все, во-первых, планировкой, во-вторых — дом старой постройки, деревянный. Умелыми действиями сотрудников пожарной охраны распространение огня не было допущено. — добавили в пожарной части.

Причину пожара выясняют следственные органы. Пострадавших и погибших нет.