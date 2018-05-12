/ Огонь создал дымовую завесу на трассе под Чебаркулем

Очевидцы сняли замедлившийся транспортный поток на видео.

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Сегодня, 12 мая, автомобилисты стали очевидцами пожара в Чебаркульском районе. Огонь распространялся в лесу, рядом с автодорогой при подъезде к Чебаркулю. Густой дым от огня мешал движению, создавая дымовую завесу на пути следования транспорта. Происходящее снял на видео из очевидцев.

Видимо, горела трава. Было очень плохо видно, на одном из участков дороги нулевая видимость из-за дыма. Машины ехали около 20−30 километров в час. В это время на обочине стояла пожарная машина. Домов рядом, к счастью, нет. Но по обеим сторонам дороги лес. — рассказал сайту «Первый областной» очевидец.

Сейчас на месте работают сотрудники пожарной службы и МЧС. Причины и площадь возгорания устанавливаются.