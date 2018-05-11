/ Пожар в садовом домике унес жизнь 45-летнего мужчины

Работу огнеборцев усложнили узкие дорожные проезды.

В садовом товариществе «Полет-2 в Челябинске поздним вечером 10 мая произошел пожар. Огонь охватил садовый домик и начал переходить на кровлю соседнего строения. Прибывшие на место огнеборцы организовали подвоз воды от источника, который был 700 метрах.

Работа на пожаре также осложнялась узкими дорожными проездами: пожарная техника с трудом проходила по улицам товарищества. Уже в 23:38 удалось ликвидировать открытое горение и отстоять соседний дом. — добавили в пресс-центре ГУ МЧС России по Челябинской области.

В домике пожарные обнаружили 45-летнего мужчину без признаков жизни. Врачи скорой помощи сообщили, что он умер от отправления продуктами горения.

Вероятная причина возгорания — короткое замыкание электропроводки в сенях сгоревшего домика. Об этом заявили сотрудники отделения дознания и испытательной пожарной лаборатории, которые работали на месте.