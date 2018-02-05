/ 12-летний мальчик не смог спасти дедушку из пожара в Челябинской области

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Частный дом загорелся на улице Трактовой. На крики, которые доносились из охваченного огнем здания, сбежались соседи. Одним из них оказался сотрудник местной пожарной части, который вызвал на помощь коллег и до их приезда бросился на помощь.
Местным жителям удалось вытащить из оконного проема 12-летнего мальчика, который и звал на помощь. Ребенок сообщил, что в доме также находится его дедушка. Возле окна вскоре обнаружили пожилого мужчину. Ему попытались оказать экстренную помощь, однако спасти пенсионера не удалось.
К сожалению, несмотря на все предпринятые меры, спасти пострадавшего не удалось, приехавшая «скорая» констатировала смерть. — сообщает «Стальная искра».
С открытым огнем внутри дома боролись прибывшие на место пожарные. Вскоре пожар удалось локализовать.
Ребенка госпитализировали в городскую больницу Сима с признаками отравления угарным газом. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.