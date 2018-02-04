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Двухэтажный частный дом сгорел в Челябинской области

ЧП случилось в селе Непряхино.
сегодня в 15:46
  |  Происшествия

Строящийся дом загорелся в Чебаркульском районе. Пожар начался утром сегодня, 4 февраля, на улице Лесной. Огнеборцы прибыли на место, когда строение уже горело открытым пламенем. Двухэтажный дом площадью 160 квадратных метров оказался почти полностью охвачен огнем. На то, чтобы ликвидировать пожар, потребовалось несколько часов.

Пожар ликвидирован в 12:33. На тушение пожара привлекалось от ОГУ ППС ЧО 4 человека и 1 единица техники и от МЧС России 5 человек и 1 единица техники. — уточнили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

По предварительной информации, причиной возгорания стала неисправная печь. Есть версия, что правила пожарной безопасности нарушили при ее монтаже.
В результате здание получило серьезные повреждения. Обошлось без жертв.

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