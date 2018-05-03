/ Горящая трава в микрорайоне под Челябинском напугала жителей

Пламя подступило к жилым домам.

Накануне в микрорайоне «Славино» в Сосновском районе сгорела трава. Огонь начал распространятся под окнами многоэтажек. Обеспокоенные жители вскоре сообщили о возгорании пожарным. Ветер способствовал стремительному распространению пламени и дыма.

2 мая на пульт дежурного поступило сообщение о горящей траве в деревне Бутаки. На место выехала одна автоцистерна. В 15:33 удалось полностью ликвидировать возгорание. Площадь поражения составила 150 квадратных метров. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Сейчас причины возгорания устанавливаются.

Жителям региона напомнимают о том, что при обнаружении пожара необходмо немедленно сообщать об этом по телефонам «01», «101» или в ЕДДС муниципального образования.