/ Мэру Челябинска не понравилось кошение травы в городе

Пропущенные участки ему указали жители района.

Челябинск стал очень чистым, потому что субботники завершились вовремя. Теперь настал второй этап работы — кошение травы. Главы районов отчитались о начале деятельности, однако результат пока не устраивает мэра Владимира Елистратова.

Прошу внимание обратить на кошение травы. Я тут «неудачно» прошелся по улицам — меня носом ткнули в непокошенные участки. Они уже убраны сейчас, но хотелось бы, чтобы вы сами их находили. — сказал Владимир Елистратов.

Поручение дано начальнику Управления благоустройства Челябинска Владимиру Жучкову, который контролирует эту работу в городе.

Отметим, что кошение осуществляется не только на газонах, но и на трамвайных путях.